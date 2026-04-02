Навіщо встановлюватимуть смарт-модулі?

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України вже придбало 40 000 смарт-модулів українського виробництва, повідомили у відомстві.

Кошти на прилади знайшли у Державного фонду декарбонізації . "Розумні" модулі передали безкоштовно компані "Газорозподільні мережі України", яка й займатиметься їх встановленням.

Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва розповіла, що сучасні смарт-модулі встановлюватимуть на стандартні газові лічильники. Це дозволить розширити функції приладів.

Таке рішення є швидким та економічно ефективним способом масштабного впровадження сучасного обліку газу. Воно дозволяє здійснювати дистанційну передачу даних та інтегруватися у цифрові платформи, забезпечуючи прозорість і зручність для споживачів,

– зазначила Замазєєва.

Однак мова йде не лише про сучасні підходи в обліку споживання газу. Встановлення нових смарт-модулів також є частиною міжнародних зобов'язань України у рамках євроінтеграції.

Зауважте! За вимогами ЄС, країни мають впроваджувати інтелектуальні системи обліку, які надають споживачам точні дані. Зокрема, Україна має прозвітувати про прогрес у цьому процесі вже у 2027 році.

Що дають смарт-модулі споживачам?

Смарт-модулі обрали, щоб швидко впровадити системи інтелектуального обліку без повної заміни газових лічильників. Такий спосіб економічно доцільніший та вимагає менше затрат ресурсів.

У відповідь споживачі отримають низку переваг від "розумних" модулів:

показники споживання газу будуть передаватися дистанційно, тому не потрібно буде кожного місяця вручну вводити цифри;

українці зможуть у зручний час відстежити обсяги спожитого газу у мобільному застосунку чи цифровому сервісі;

платіжки за спожитий газ нараховуватимуть на основі фактичних показників;

споживачі зможуть переглянути інформацію за різні періоди та контролювати використання газу, щоб планувати свої витрати.

Окрім того, за допомогою смарт-модулів газовики зможуть оперативно виявляти нетипові зміни у споживанні палива та реагувати на можливі ризики.

Перші 40 тисяч модулів розподілять по 3 регіонах України, з урахуванням їхніх потреб:

для Волинської області – 3 380 пристроїв;

для Миколаївської області – 12 655 модулів;

та найбільше для Київської області – 23 965 приладів.

Філії "Газорозподільних мереж України" у цих регіонах після отримання смарт-модулів поетапно встановлять їх у житлових будинках та бюджетних закладах.

Зауважте! Незодавно нововведення запровадив і Нафтогаз. З березня передати показники лічильника через чат-бот GASUA вже неможливо. Тепер їх приймають лише у застосунку "Куб".

