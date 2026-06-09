Які торгівельні показники Китаю

За даними Головного митного управління, імпорт з країн ЄС до Китаю впав на 1,3% після двох місяців зростання, пише Bloomberg.

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Водночас експорт Китаю до Євросоюзу збільшився на 7,6%. І хоча це досить повільний темп зростання порівняно з попередніми місяцями, але розрив між показниками суттєвий.

Профіцит торгівельного балансу Китаю у торгівлі з ЄС у травні знову зріс порівняно з квітнем і сягнув понад 30 мільярдів доларів.

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Китайська митна статистика також свідчить, що в торгівлі Пекіна з окремими країнами ЄС спостерігаються значні відмінності:

Імпорт продукції із Німеччини у травні впав на 6,2% у річному вимірі після двох місяців зростання

Натомість закупівлі товарів із Франції збільшилися на 24%, майже як у квітні.

А імпорт із Нідерландів знову зріс, додавши 8,8%.

Однак загальна картина залишається не на користь ЄС, оскільки Китай значно більш заробляє на імпорті, ніж купує європейських товарів.

Як у Брюсселі реагують на таку торгівлю

Нерівномірні торгівельні відносини між Китаєм та Євросоюзом викликають занепокоєння у Брюсселі. Тому європейські чиновники дедалі частіше обговорюють нові обмеження проти Пекіна.

За даними Politico, президент Франції Еммануель Макрон планує організувати відеоконференцію між країнами G7 та Китаєм, щоб обговорити глобальні торгівельні дисбаланси.

І хоча наразі європейські лідери поки не зійшлися на єдиній позиції щодо Китаю, зростання торгівельного дисбалансу може змусити їх діяти більш активно.

У такому випадку нові обмеження здатні боляче вдарити по Китаю. За словами експертів, загострення торгівельного конфлікту з ЄС може створити ризики для трьох важливих галузей китайської економіки:

виробництва сонячних панелей;

випуск електромобілів;

та виготовлення літій-іонних акумуляторів.

Тоді як у 2025 році близько 40% експорту в кожній із цих категорій припадало саме на країни Євросоюзу.

Надалі підтримку китайському експорту можуть забезпечити зростання попиту на продукцію зеленої енергетики на тлі проблем із постачанням нафти, а також конкурентні ціни та якість китайських товарів. Однак затяжний торгівельний конфлікт між Китаєм і ЄС може стати одним із ключових ризиків,

– говорять економісти компанії HSBC.

Зауважте! На тлі загострення суперечностей Пекін уже попередив, що готовий відповісти на нові торгівельні обмеження з боку Євросоюзу.