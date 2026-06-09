Какие торговые показатели Китая

По данным Главного таможенного управления, импорт из стран ЕС в Китай упал на 1,3% после двух месяцев роста, пишет Bloomberg.

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В то же время экспорт Китая в Евросоюз увеличился на 7,6%. И хотя это достаточно медленный темп роста по сравнению с предыдущими месяцами, но разрыв между показателями существенный.

Профицит торгового баланса Китая в торговле с ЕС в мае снова вырос по сравнению с апрелем и достиг более 30 миллиардов долларов.

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Китайская таможенная статистика также свидетельствует, что в торговле Пекина с отдельными странами ЕС наблюдаются значительные различия:

Импорт продукции из Германии в мае упал на 6,2% в годовом измерении после двух месяцев роста

Зато закупки товаров из Франции увеличились на 24%, почти как в апреле.

А импорт из Нидерландов снова вырос, добавив 8,8%.

Однако общая картина остается не в пользу ЕС, поскольку Китай значительно более зарабатывает на импорте, чем покупает европейских товаров.

Как в Брюсселе реагируют на такую торговлю

Неравномерные торговые отношения между Китаем и Евросоюзом вызывают беспокойство в Брюсселе. Поэтому европейские чиновники все чаще обсуждают новые ограничения против Пекина.

По данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон планирует организовать видеоконференцию между странами G7 и Китаем, чтобы обсудить глобальные торговые дисбалансы.

И хотя пока европейские лидеры пока не сошлись на единой позиции по Китаю, рост торгового дисбаланса может заставить их действовать более активно.

В таком случае новые ограничения способны больно ударить по Китаю. По словам экспертов, обострение торгового конфликта с ЕС может создать риски для трех важных отраслей китайской экономики:

производства солнечных панелей;

выпуск электромобилей;

и изготовление литий-ионных аккумуляторов.

Тогда как в 2025 году около 40% экспорта в каждой из этих категорий приходилось именно на страны Евросоюза.

В дальнейшем поддержку китайскому экспорту могут обеспечить рост спроса на продукцию зеленой энергетики на фоне проблем с поставками нефти, а также конкурентные цены и качество китайских товаров. Однако затяжной торговый конфликт между Китаем и ЕС может стать одним из ключевых рисков,

– говорят экономисты компании HSBC.

Обратите внимание! На фоне обострения противоречий Пекин уже предупредил, что готов ответить на новые торговые ограничения со стороны Евросоюза.