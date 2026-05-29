Какую инициативу продвигает фон дер Ляйен

На встрече в пятницу, 29 мая, еврокомиссары должны обсудить будущее отношений Евросоюза с Китаем. Ожидается, что фон дер Ляйен будет призывать их поддержать масштабные торговые ограничения, пишет Politico.

Дело в том, что торговый дефицит ЕС с Китаем в прошлом году увеличился до 360 миллиардов евро против 312 миллиардов в 2024 году. В первом квартале 2026 года этот показатель рос еще быстрее.

Дешевые товары из Китая массово поступают на единый европейский рынок, нанося ущерб производителям в ЕС. Поэтому чиновникам поручили подготовить меры для борьбы с чрезмерным импортом.

Фон дер Ляйен сейчас активно продвигает значительно более жесткий курс в отношении Китая, используя экономические трудности внутри блока как аргумент в пользу своего плана.

Я думаю, что путь к конструктивному диалогу с Китаем все еще существует, но мы не можем позволить, чтобы Европа стала жертвой хищнической стратегии, которая разрушает нашу промышленность. Нужны новые инструменты, новые меры и новая политическая воля,

– объяснил еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне.

Почему план Брюсселя вызывает споры

Франция и ряд других государств поддерживают инициативу Брюсселя по защите европейской промышленности от агрессивной торговой политики Китая.

В то же время далеко не все страны ЕС выступают за жесткие меры против китайского импорта. Например, Испания публично отмежевалась от позиции Парижа. Министр экономики Карлос Куэрпо лишь признал, что ЕС "нужно действовать активнее" и вести диалог с китайскими властями.

Германия вообще против чрезмерного обострения торговых отношений с Пекином. Ведь ее экономика значительно зависит от экспорта, и Берлин опасается потерять доступ к огромному китайскому рынку.

Министр экономики Германии Катарина Райхе во время визита в Пекин на этой неделе заявила, что Берлин стремится сохранять баланс между поддержкой экспортных отраслей и защитой внутреннего рынка от китайской конкуренции.

В Брюсселе мы выступаем за сбалансированный подход – такой, сочетающий эффективные защитные инструменты с открытостью для экспорта,

– отметила Райхе.

Сейчас аналитики говорят, что инициатива фон дер Ляйен зависит от того, присоединится ли к ней Берлин, ведь все понимают ключевую роль Германии в этом процессе.

Впрочем, специалисты отмечают, что ввести более жесткий подход в торговле с Китаем – еще полдела для Европы. Ведь нужно еще и эффективно применять эти инструменты защиты.

Заметьте! После консультаций с еврокомиссарами фон дер Ляйен планирует обсудить проблему избыточного китайского экспорта на саммите G7 во Франции 15 июня.