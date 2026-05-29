Яку ініціативу просуває фон дер Ляєн

На зустрічі у п’ятницю, 29 травня, єврокомісари мають обговорити майбутнє відносин Євросоюзу з Китаєм. Очікується, що фон дер Ляєн закликатиме їх підтримати масштабні торгівельні обмеження, пише Politico.

Річ у тім, що торгівельний дефіцит ЄС з Китаєм торік збільшився до 360 мільярдів євро проти 312 мільярдів у 2024 році. У першому кварталі 2026 року цей показник зростав ще швидше.

Дешеві товари з Китаю масово надходять на єдиний європейський ринок, завдаючи шкоди виробникам у ЄС. Тому чиновникам доручили підготувати заходи для боротьби з надмірним імпортом.

Фон дер Ляєн наразі активно просуває значно жорсткіший курс щодо Китаю, використовуючи економічні труднощі всередині блоку як аргумент на користь свого плану.

Я думаю, що шлях до конструктивного діалогу з Китаєм усе ще існує, але ми не можемо дозволити, щоб Європа стала жертвою хижацької стратегії, яка руйнує нашу промисловість. Потрібні нові інструменти, нові заходи та нова політична воля,

– пояснив єврокомісар з питань промисловості Стефан Сежурне.

Чому план Брюсселя викликає суперечки

Франція та низка інших держав підтримують ініціативу Брюсселя щодо захисту європейської промисловості від агресивної торгівельної політики Китаю.

Водночас далеко не всі країни ЄС виступають за жорсткі заходи проти китайського імпорту. Наприклад, Іспанія публічно відмежувалася від позиції Парижа. Міністр економіки Карлос Куерпо лише визнав, що ЄС "потрібно діяти активніше" та вести діалог із китайською владою.

Німеччина взагалі проти надмірного загострення торгівельних відносин з Пекіном. Адже її економіка значно залежить від експорту, і Берлін побоюється втратити доступ до величезного китайського ринку.

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе під час візиту до Пекіна цього тижня заявила, що Берлін прагне зберігати баланс між підтримкою експортних галузей та захистом внутрішнього ринку від китайської конкуренції.

У Брюсселі ми виступаємо за збалансований підхід – такий, що поєднує ефективні захисні інструменти з відкритістю для експорту,

– зазначила Райхе.

Наразі аналітики говорять, що ініціатива фон дер Ляєн залежить від того, чи приєднається до неї Берлін, адже всі розуміють ключову роль Німеччини в цьому процесі.

Втім, фахівці наголошують, що запровадити жорсткіший підхід у торгівлі з Китаєм – ще пів справи для Європи. Адже потрібно ще й ефективно застосовувати ці інструменти захисту.

Зауважте! Після консультацій із єврокомісарами фон дер Ляєн планує обговорити проблему надлишкового китайського експорту на саміті G7 у Франції 15 червня.