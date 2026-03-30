Как часто должна происходить поверка?

Обычно межповерочным считается интервал 5 – 8 лет. Он зависит от типа счетчика и производителя, сообщает ЧАО "Уманьгаз".

Важно! Указанная информация находится в паспорте счетчика.

Законодательство позволяет проводить внеочередную поверку прибора до окончания межповерочного интервала. Согласно утвержденным межповерочных интервалов счетчики газа и устройства преобразования объема класса 1,0 поверяются один раз в 2 года; класса 1,5 – один раз в 8 лет,

– говорится в сообщении.

Заметим, что эта процедура имеет четкие правила проведения:

демонтаж проводят исключительно специалисты в присутствии владельца;

перед тем, как происходит снятие устройства, проверяется состояние счетчика (например, на отсутствие вмешательств);

приведенные данные фиксируются в официальном акте.

Когда счетчик забирают на проверку, возможны 2 варианта. Первый – на его место устанавливают временное устройство. Есть также вариант, что за этот период будут происходить начисления по среднему потреблению.

Если процедура плановая, гражданин не должен платить за нее. В то же время, когда проверка внеочередная, потребитель в некоторых случаях обязан взять на себя расходы, говорится в сообщении "Газмереж".

Расходы, связанные с внеочередной поверкой счетчика возлагаются на сторону, которая является инициатором ее проведения (кроме случаев выявления вмешательства в работу средства измерительной техники),

– указывают "Газсети".

Важно! Стоимость плановой поверки уже заложена в тариф на распределение газа.

Что важно знать о поверке счетчика?