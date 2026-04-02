Сколько будет стоить куб газа в апреле?
Большинство украинских потребителей обслуживает компания "Нафтогаз". Ее тариф должен действовать как минимум до 30 апреля 2026 года, сообщает компания.
Интересно! Статистика показывает, что "Нафтогаз" обслуживает примерно 12,5 миллиона бытовых потребителей.
Напомним, сейчас кубометр у этой компании стоит – 7,96 гривны. Речь идет именно о тарифном плане "Фиксированный".
Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.
Важно! Решение не повышать тариф было принято из-за действия моратория на повышение цен на природный газ.
В Украине есть и другие поставщики газа. Сейчас их тарифы следующие:
- ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;
- ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;
- ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;
- ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны за кубометр;
- ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;
- ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр и так далее, сообщает "ГазПравда".
Какой еще платеж за газ обязаны оплачивать украинцы?
Украинцы должны платить не только непосредственно за газ, но и за его доставку. Этот платеж ежемесячно одинаковый. Он высчитывается с учетом данных за прошлый газовый год.
Платеж за доставку газа рассчитывается индивидуально. Играют роль не только объемы потребления, а и установленные тарифы.
Обратите внимание! Газовый год – не календарный. Он длится с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года.