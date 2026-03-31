Зачем повышать тарифы на коммуналку?

Однако вероятность повышения тарифов на коммунальные услуги с учетом потребностей энергетического сектора возросла. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка.

В НБУ предполагают, что до завершения нынешнего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой для населения в Украине пересматривать не будут.

Однако в дальнейшем возможны корректировки стоимости коммунальных услуг. На то есть целый ряд причин:

увеличились потребности в финансировании для восстановления энергосистемы после массированных обстрелов России прошлой зимой;

квазифискальные дисбалансы накапливаются;

финансовое состояние государственных энергетических компаний ухудшается.

Потребность в восстановлении объектов генерации и распределения электроэнергии, а также инфраструктуры газодобычи после масштабных повреждений увеличивает вероятность корректировки тарифов на услуги ЖКХ,

– отмечают в НБУ.

В то же время регулятор отмечает, что приведение тарифов ЖКХ к их экономически обоснованным уровням должно быть постепенным и поэтапным.

Ведь значительно повысив стоимость энергоносителей для населения, чтобы быстро сбалансировать энергетический сектор, государство может создать дополнительное инфляционное давление. Тогда необходимо будет значительно нарастить субсидии для населения.

Однако и откладывание повышения только увеличивает риски для энергетического сектора.

Длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями будет сдерживать инфляцию, но усиливать риски нестабильности энергорынка, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, которая требует срочного масштабного восстановления, одновременно усиление ценового давления только откладываться на будущее,

– говорится в отчете.

Заметьте! В НБУ отмечают, что только прогнозируют возможное изменение стоимости коммунальных услуг, но не имеют информации о вероятном повышении. Тем более регулятор не участвует в формировании тарифов.

Какие цены на газ будут с 1 апреля?

В апреле украинцы продолжат платить за природный газ по действующим тарифам. Потребители Нафтогаза будут платить 7,96 гривны за кубометр.

Такой тариф предусмотрен планом "Фиксированный", который рассчитан для бытовых потребителей до 30 апреля 2026 года.

В то же время недавно премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с новоизбранным наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

Одной из тем обсуждения было выполнение компанией социальных обязательств. Ведь правительство стремится сохранить фиксированные цены на газ для населения.

Отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период,

– подчеркнула премьер-министр.

