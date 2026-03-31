Навіщо підвищувати тарифи на комуналку?

Однак ймовіоність підвищення тарифів на комунальні послуги з огляду на потреби енергетичного сектору зросла. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку.

В НБУ припускають, що до завершення нинішнього опалювального сезону чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води для населення в Україні не переглядатимуть.

Однак надалі можливі коригування вартості комунальних послуг. На те є ціла низка причин:

збільшилися потреби у фінансуванні для відновлення енергосистеми після масованих обстрілів Росії минулої зими;

квазіфіскальні дисбаланси накопичуються;

фінансовий стан державних енергетичних компаній погіршується.

Потреба у відновленні об’єктів генерації та розподілу електроенергії, а також інфраструктури газовидобутку після масштабних пошкоджень збільшує ймовірність коригування тарифів на послуги ЖКГ,

– зазначають у НБУ.

Водночас регулятор наголошує, що приведення тарифів ЖКГ до їх економічно обґрунтованих рівнів має бути поступовим та поетапним.

Адже значно підвищивши вартість енергоносіїв для населення, щоб швидко збалансувати енергетичний сектор, держава може створити додатковий інфляційноий тиск. Тоді необхідно буде значно наростити субсидії для населення.

Проте і відкладання підвищення лише збільшує ризики для енергетичного сектору.

Триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів стримуватиме інфляцію, але посилюватиме ризики нестабільності енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, яка потребує термінового масштабного відновлення, водночас посилення цінового тиску лише відтерміновуватиметься на майбутнє,

– йдеться у звіті.

Зауважте! В НБУ наголошують, що лише прогнозують можливу зміну вартості комунальних послуг, але не мають інформації щодо йомвірного підвищення. Тим паче регулятор не бере участь у формуванні тарифів.

Які ціни на газ будуть з 1 квітня?

У квітні українці продовжать платити за природний газ за чинними тарифами. Споживачі Нафтогазу сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр.

Такий тариф передбачений планом "Фіксований", який розрахований для побутових споживачів до 30 квітня 2026 року.

Водночас нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з новообраною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Однією із тем обговорення було виконання компанією соціальних зобов’язань. Адже уряд прагне зберегти фіксовані ціни на газ для населення.

Окремо зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення. Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період,

– наголосила прем'єрка.

