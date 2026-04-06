Враг для атаки применил различные типы БпЛА. О деталях ночной атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как удалось отработать ПВО по вражеским целям?

В ночь на 6 апреля атаковал регионы Украины 141 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Пуски вражеских дронов состоялись с направлений:

Брянск,

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск ,

Гвардейское – ТОТ АР Крым,

Чауда – ТОТ АР Крым.

Около 80 из всех средств воздушного нападения были "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинские защитники неба смогли уничтожить 114 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых обломков на 13 локациях.

Итог работы ПВО в ночь на 6 апреля / Инфографика ПС ВСУ

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается В воздушном пространстве Украины летают несколько враждебных БпЛА, поэтому находитесь в безопасном месте, если в вашем регионе объявлена ​​воздушная тревога.

