Враг для атаки применил различные типы БпЛА. О деталях ночной атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как удалось отработать ПВО по вражеским целям?
В ночь на 6 апреля атаковал регионы Украины 141 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Пуски вражеских дронов состоялись с направлений:
- Брянск,
- Курск,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск ,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым,
- Чауда – ТОТ АР Крым.
Около 80 из всех средств воздушного нападения были "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинские защитники неба смогли уничтожить 114 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых обломков на 13 локациях.
Итог работы ПВО в ночь на 6 апреля / Инфографика ПС ВСУ
В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается В воздушном пространстве Украины летают несколько враждебных БпЛА, поэтому находитесь в безопасном месте, если в вашем регионе объявлена воздушная тревога.
Что известно о последствиях российской атаки на украинские регионы?
В ночь на 6 апреля Одесса попала под массированный обстрел российских дронов. Известно, что в Приморском районе города поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. В Киевском районе пострадало одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей. К сожалению, в результате атаки погибли 3 человека, еще 10 получили ранения.
Не обошлось без ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Враг нанес воздушный удар по Черниговщине. Атака повредила энергетический объект в Новгород-Северском районе. Впоследствии сообщили, что также в результате атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах.
В результате атаки Славутич также временно остался без света. Известно об обесточивании около 21 тысячи человек. Вся критическая инфраструктура в городе продолжает работать на резервном питании.