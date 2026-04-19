Соответствующую информацию сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в недавнем интервью для "Телеграфа".

Каким будет лето 2026 года?

Метеоролог объяснила, что настолько заблаговременно спрогнозировать погодные условия летом невозможно, однако скорее всего температурные показатели в этот период будут превышать свою привычную климатическую норму.

С большой вероятностью температура воздуха будет в целом выше нормы в течение длительного периода. Однако это не значит, что не будет волн холода. Они также возможны. Но будут кратковременными и менее интенсивными,

– рассказала она.

Вера Балабух объяснила, что температурные аномалии в основном зависят от глобальных климатических процессов. В частности, во время фаз Эль-Ниньо чаще фиксируются повышенные температуры, а с Ла-Нинья – ситуация другая.

Такие процессы наоборот обычно сопровождаются более прохладными периодами. В то же время температура формируется под влиянием ряда факторов, которые могут как усиливать друг друга, так и нивелировать свое влияние.

Обратите внимание! Сезонные прогнозы не предусматривают точных показателей или распределения осадков, а лишь отражают общие тенденции и вероятные сценарии развития погоды, поскольку ситуация быстро меняется.

