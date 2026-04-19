Про це інформують на офіційній сторінці Укргідрометцентру.

Де очікувати заморозків?

Зазначається, що вночі 20 квітня у північних, східних та більшості центральних, 21 квітня у більшості західних, центральних та Харківській областях, 22 квітня в Україні, крім південного сходу, на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів. Так, у цих регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

До того ж, 20 квітня на північному сході країни, 21 – 22 квітня в північних областях, 22 квітня і у західних та більшості центральних областей прогнозують заморозки 0…+3 у повітрі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Попередження про заморозки в Україні: дивіться зображення від Укргідрометцентру

При цьому, похолодання зашкодить ранньоквітучим плодовим деревам.

Заморозки вночі слід очікувати, зокрема, на території Київщини. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Києва та області найближчими днями.

Вночі 21 та 22 квітня по території Київської області в повітрі заморозки 0 – 3 градуси. Вночі 21 та 22 квітня по території міста Києва на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Фахівці радять заздалегідь захищати рослини від заморозків, зокрема, накривати їх агроволокном, поливати ввечері та, за потреби, застосовувати димлення. Чутливі культури варто мульчувати або переносити в безпечні умови, адже навіть коротке похолодання може пошкодити врожай.

Яким буде літо 2026 року?

Погодні умови в Україні влітку 2026 року, ймовірно, будуть загалом комфортними, однак точно передбачити температурні показники поки неможливо. Очікується, що середні значення можуть перевищити кліматичну норму приблизно на 1 – 2 градуси.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух під час інтерв'ю для "Телеграфу" зазначила, що попри загальне потепління, можливі короткі періоди похолодання.

Водночас температурні коливання значною мірою залежать від глобальних кліматичних явищ, зокрема фаз Ель-Ніньйо та Ла-Нінья.