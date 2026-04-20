Погодні умови будуть нетипово холодними для цього періоду. Про це свідчить прогноз українського синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде протягом тижня?

У понеділок, 20 квітня, у західних, деяких центральних, а також Одеській областях випаде дощ. У нічні та ранкові години можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 градусів.

Водночас у північних, центральних та східних областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 0…-3 градусів. Удень очікується +9…+15 градусів, у західних областях прохолодніше – +3…+8 градусів.

У вівторок, 21 квітня,, у більшості областей випаде дощ, значні опади будуть на Лівобережжі, у Карпатах – з мокрим снігом. Температура повітря уночі не зміниться і здебільшого становитиме +2…+8 градусів.

У північних та західних регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі до 0…-3 градусів, удень буде +9…+15 градусів, у Карпатах, центральних та північно-східних областях – +3…+8 градусів.

У середу, 22 квітня, незначні дощі пройдуть у західних та центральних регіонах, на півночі Лівобережжя – з мокрим снігом. Температура повітря у нічні години знизиться і становитиме 0…+5 градусів.

У більшості регіонів також будуть заморозки до -3 градусів. Температура повітря вдень також буде прохолоднішою і коливатиметься в межах +8…+13 градусів, на північному сході очікується +3…+8 градусів.

У четвер, 23 квітня, у північних, західних та центральних областях дощі випадуть у денний час, у решті областей буде сухо. На Правобережжі можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до -2 градусів, удень пригріє до +11…+16 градусів, на крайній півночі прогнозують +6…+11 градусів.

У п'ятницю, 24 квітня, за винятком півдня, пройдуть незначні дощі, подекуди опади будуть помірними. У денні години вже на Лівобережжі можливі сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде +2…+7 градусів, у західних регіонах на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 градусів, удень пригріє до +12…+17 градусів, у північно-західних областях – +7…+12 градусів.

Що прогнозують на вихідні?

У суботу, 25 квітня, у північних, центральних та південно-західних регіонах буде дощ. Температура повітря вночі буде +2…+7 градусів, у західних областях очікуються заморозки до -3 градусів, вдень на Лівобережжі очікується +13...+18 градусів, на Правобережжі – +7...+12 градусів.

У неділю, 26 квітня, у більшості областей затримаються дощі, можливий туман. Температура повітря вночі буде +2...+8 градусів, у північних та західних областях – заморозки 0...-3 градусів. Удень підвищиться до +8...+14 градусів, а на крайньому сході пригріє до +13...+18 градусів.

Про що попереджали синоптики?