Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду чекати 20 квітня?

Синоптики прогнозують, що вночі невеликі дощі випадуть на крайньому сході та заході. Вдень помірні або місцями значні вони можливі на Правобережжі. На півночі йтиме невеликий дощ.

Переважно північний вітер буде зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Лише на півдні прогнозують південний.

Температура вночі становитиме +1 – +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +5 – +10 градусів. На Закарпатті та у південних регіонах буде дещо тепліше. Там стовпчики термометрів вночі покажуть +4 – +9 градусів, а вдень пригріє до +11 – +16 градусів.

У північних, східних і більшості центральних областей вночі можливі заморозки 0 – +3 градуси на поверхні ґрунту, а на північному сході їх прогнозують й в повітрі.

Як тепло буде у великих містах?

Київ +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +7...+9;

Вінниця +7...+9;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +7...+9;

Суми +7...+9;

Полтава +7...+9;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +10...+12;

Харків +7...+9.

Погода в Україні 20 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

