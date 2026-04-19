Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ждать 20 апреля?

Синоптики прогнозируют, что ночью небольшие дожди выпадут на крайнем востоке и западе. Днем умеренные или местами значительные они возможны на Правобережье. На севере будет идти небольшой дождь.

Преимущественно северный ветер будет со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Только на юге прогнозируют южный.

Температура ночью составит +1 – +6 градусов, а днем воздух прогреется до +5 – +10 градусов. На Закарпатье и в южных регионах будет несколько теплее. Там столбики термометров ночью покажут +4 – +9 градусов, а днем пригреет до +11 – +16 градусов.

В северных, восточных и большинстве центральных областей ночью возможны заморозки 0 – +3 градуса на поверхности почвы, а на северо-востоке их прогнозируют и в воздухе.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Как тепло будет в крупных городах?

Киев +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +7...+9;

Винница +7...+9;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +7...+9;

Сумы +7...+9;

Полтава +7...+9;

Днепр +7...+9;

Запорожье +13...+15;

Донецк +9...+11;

Луганск +10...+12;

Харьков +7...+9.

Погода в Украине 20 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

