Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ждать 20 апреля?

Синоптики прогнозируют, что ночью небольшие дожди выпадут на крайнем востоке и западе. Днем умеренные или местами значительные они возможны на Правобережье. На севере будет идти небольшой дождь.

Преимущественно северный ветер будет со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Только на юге прогнозируют южный.

Температура ночью составит +1 – +6 градусов, а днем воздух прогреется до +5 – +10 градусов. На Закарпатье и в южных регионах будет несколько теплее. Там столбики термометров ночью покажут +4 – +9 градусов, а днем пригреет до +11 – +16 градусов.

В северных, восточных и большинстве центральных областей ночью возможны заморозки 0 – +3 градуса на поверхности почвы, а на северо-востоке их прогнозируют и в воздухе.

Как тепло будет в крупных городах?

  • Киев +8...+10;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +7...+9;
  • Ивано-Франковск +7...+9;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +7...+9;
  • Хмельницкий +7...+9;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +7...+9;
  • Винница +7...+9;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +7...+9;
  • Чернигов +7...+9;
  • Сумы +7...+9;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +7...+9;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +9...+11;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +7...+9.

Погода в Украине 20 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Украинцев предупредили об угрозе

  • Ранее сообщалось о заморозках, которые возможны на поверхности почвы и в воздухе. Они покроют Украину с 20 по 22 апреля.

  • В большинстве регионов объявляли I или II уровни опасности. В основном опасность в эти дни прогнозируют в северных, восточных и центральных областях.