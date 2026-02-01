Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что президент Украины отмечал, что 80% вражеских целей, в частности пехотинцев, Силы обороны уничтожают дронами. Чтобы так продолжать и дальше, нужен бюджет более 100 миллионов долларов в месяц.

"Уничтожение пехоты – это ключ. По сравнению с использованием других видов вооружения, например, один новый танк Абрамс стоит 23 – 24 миллионов долларов. А здесь за такие суммы можно уничтожать дронами такое количество пехоты", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что обезвреживание значительного количества личного состава с относительно небольшими затратами на это, может быть хорошим аргументом для украинских партнеров, которые выделяют финансовую помощь для нашего государства.

Если Россия и дальше будет терять на войне много человеческого ресурса, то это будет влиять на ее способность воевать.

Боевые действия затягивается, в отдельных регионах уменьшаются выплаты контрактникам, уже нет такой мотивации участвовать в войне, как раньше,

– сказал он.

По словам спикера, Украина сейчас вышла на очень важный этап – в конце 2025 года Силы обороны смогли наносить врагу такие потери, что он теперь не может наращивать свои группировки. Ранее, несмотря на обезвреживание личного состава, численность россиян росла с каждым месяцем. Сейчас же все изменилось.

В России уменьшились возможности оперативно пополнять большие потери, которые наносят украинские военные. Идея в том, чтобы уничтожение вражеской пехоты влияло на боевые возможности и моральное состояние,

– отметил он.

Чтобы улучшить свое военное положение, Кремль может усилить меры мобилизации. Российские власти подготовили предпосылки для этого, чтобы население слишком остро не чувствовало это.

Однако, по мнению спикера, сложно предсказать, как россияне отреагируют на усиление мобилизационных мер. Все потому, что Россия – это тоталитарная страна, где реально выражать свое мнение возможностей немного.

