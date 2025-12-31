Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW).

Зачем Путин подписал указ о привлечении резервистов?

Во вторник, 30 декабря, Владимир Путин подписал указ о привлечении резервистов на сборы в 2026 году для охраны "критически важных объектов. Впрочем аналитики отмечают, что такое решение российского диктатора обусловлено сложностями Кремля в поддержании численности армии.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в 2025 году Россия выполнила план набора 406 тысяч военнослужащих, однако ее реальные потери превысили 410 тысяч человек.

Кроме того, в 2025 году ISW зафиксировал доказательства присутствия российских войск на площади почти 4 900 километров квадратных. То есть из-за штурмов и инфильтрационных миссий по меньшей мере 83 солдата погибло за квадратный километр.

Эксперты считают, что Кремль пытается компенсировать нехватку личного состава финансовыми стимулами для добровольцев, однако нехватка кадров и выплат создает дополнительное давление на мобилизационную систему. В ISW предполагают, что попытка развернуть резервистов на фронте является очень рискованной с точки зрения внутренней политики. Такое решение "грозит нарушить текущий общественный контракт Кремля с населением".

По оценке аналитиков, вероятнее всего, Москва прибегла к такому шагу только из-за острой потребности в дополнительных силах.

Как ISW объяснил решение Москвы о круглогодичном призыве?

Днем ранее, 29 декабря, российский диктатор подписал указ, который внедряет круглогодичный призыв вместо традиционных весеннего и осеннего. ISW объясняет, что такие изменения переводят все административные процессы призыва на круглогодичный режим. Отныне военнообязанные смогут проходить медосмотры, получать военно-учетные специальности и выполнять все другие необходимые процедуры в течение всего года, тогда как раньше это происходило в рамках трехмесячных кампаний.

В то же время в Минобороны России отметили, что командирование призывников к местам службы будет осуществляться, как и раньше, дважды в год.

Аналитики отмечают, что такая реформа позволяет Москве более гибко расширять свою военно-административную базу и привлекать большее количество призывников. Согласно указу, на обязательную военную службу в 2026 году нужно набрать 261 тысячу человек. Осенью 2025 года Россия призвала 135 тысяч военнослужащих.

Кроме того, в апреле 2025 года Путин подписал закон, который упростил процедуры призыва для военнообязанных мужчин, которые отобраны для призыва, но еще не отправлены на обязательную службу. Это значительно уменьшило бюрократические препятствия и ускорило обработку кандидатов.

Эксперты ISW оценивают, что все эти изменения являются частью постоянных усилий Кремля для улучшения призывной системы для поддержания численности российской армии. А новые законы способны позволить Москве быстрее и эффективнее мобилизовать силы во время затяжной войны против Украины и потенциального конфликта с НАТО.

Что известно о потерях россиян за последние 10 месяцев?

Аналитики BBC утверждают, что во время мирной кампании Трампа, за последние 10 месяцев войны в Украине, Россия потеряла больше солдат, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. СМИ предполагают, что потери личного состава россиян за этот период составляют не менее 160 тысяч погибших. Впрочем, по оценкам военных экспертов, настоящее количество погибших российских военных может составлять от 243 до 352 тысяч человек, поскольку анализ BBC отражает лишь 45 – 65% реальных потерь.

В целом количество потерь личного состава российской армии выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.