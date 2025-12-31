Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У вівторок, 30 грудня, Володимир Путін підписав указ про залучення резервістів на збори у 2026 році для охорони "критично важливих об'єктів. Втім аналітики наголошують, що таке рішення російського диктатора зумовлене складнощами Кремля у підтриманні чисельності армії.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році Росія виконала план набору 406 тисяч військовослужбовців, однак її реальні втрати перевищили 410 тисяч осіб.

Крім того, у 2025 році ISW зафіксував докази присутності російських військ на площі майже 4 900 кілометрів квадратних. Тобто через штурми та інфільтраційні місії щонайменше 83 солдати загинуло за квадратний кілометр.

Експерти вважають, що Кремль намагається компенсувати брак особового складу фінансовими стимулами для добровольців, однак нестача кадрів та виплат створює додатковий тиск на мобілізаційну систему. В ISW припускають, що спроба розгорнути резервістів на фронті є дуже ризикованою з погляду внутрішньої політики. Таке рішення "загрожує порушити поточний суспільний контракт Кремля з населенням".

За оцінкою аналітиків, найімовірніше, Москва вдалась до такого кроку лише через гостру потребу у додаткових силах.

Як ISW пояснив рішення Москви про цілорічний призов?

Днем раніше, 29 грудня, російський диктатор підписав указ, який впроваджує цілорічний призов замість традиційних весняного та осіннього. ISW пояснює, що такі зміни переводять усі адміністративні процеси призову на цілорічний режим. Відтепер військовозобов'язані зможуть проходити медогляди, отримувати військово-облікові спеціальності та виконувати усі інші необхідні процедури протягом усього року, тоді як раніше це відбувалось в рамках тримісячних кампаній.

Водночас у Міноборони Росії наголосили, що відряджання призовників до місць служби здійснюватиметься, як і раніше, двічі на рік.

Аналітики зазначають, що така реформа дозволяє Москві більш гнучко розширювати свою військово-адміністративну базу та залучати більшу кількість призовників. Згідно з указом, на обов'язкову військову службу у 2026 році потрібно набрати 261 тисячу осіб. Восени 2025 року Росія призвала 135 тисяч військовослужбовців.

Крім того, у квітні 2025 року Путін підписав закон, який спростив процедури призову для військовозобов'язаних чоловіків, які відібрані для призову, але ще не відправлені на обов'язкову службу. Це значно зменшило бюрократичні перешкоди й прискорило обробку кандидатів.

Експерти ISW оцінюють, що всі ці зміни є частиною постійних зусиль Кремля для покращення призовної системи для підтримки чисельності російської армії. А нові закони здатні дозволити Москві швидше та ефективніше мобілізовувати сили під час затяжної війни проти України та потенційного конфлікту з НАТО.

Що відомо про втрати росіян за останні 10 місяців?

Аналітики BBC стверджують, що під час мирної кампанії Трампа, за останні 10 місяців війни в Україні, Росія втратила більше солдатів, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. ЗМІ припускають, що втрати особового складу росіян за цей період становлять щонайменше 160 тисяч загиблих. Втім, за оцінками військових експертів, справжня кількість загиблих російських військових може становити від 243 до 352 тисяч осіб, оскільки аналіз BBC відображає лише 45 – 65% реальних втрат.

Загалом кількість втрат особового складу російської армії зросла на 40% порівняно з минулим роком.