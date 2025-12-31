Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на официальный портал нормативно-правовых актов России.

Круглогодичный призыв в армию России: что известно?

В понедельник, 29 декабря, Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году.

Согласно документу призыв будет продолжаться непрерывно – с 1 января по 31 декабря 2026 года. Фактически Кремль отказался от традиционных весенних и осенних призывных кампаний. В армию планируют привлечь 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе. Отправка призывников к местам службы будет происходить в течение всего года.

Такое решение Кремль принял на фоне заявлений об условиях прекращения боевых действий в Украине, в частности требования полного вывода украинских войск с Донбасса.

Куда Россия планирует направить резервистов?

Отдельным указом, подписанным 30 декабря, Путин разрешил проведение в 2026 году сборов резервистов Вооруженных сил России для защиты "критически важных объектов" на территории страны.

Справочно! Резервисты - это граждане России, ранее уже проходившие службу в российской армии или других силовых структурах, добровольно заключившие контракт о пребывании в военном резерве.

Минобороны должно определить подразделения, которые будут обеспечивать эти сборы, а правительство – сформировать перечень объектов, которые будут находиться под охраной. В то же время в министерстве пообещали, что резервистов не будут привлекать к "выполнению задач" за пределами России.

Кроме того, Кремль отмечает, что такие правки были необходимы из-за "увеличения случаев применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников" для ударов по территории России.

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления российского Генштаба Владимир Цимлянский уверяет, что "ни о какой мобилизации речь не идет".

