Россиянам за подписание контрактов обещают 20 тысяч долларов. Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил 24 Каналу, что именно так вражеская армия покупает солдат.
"В большинстве случаев это зэки или наемники, которых мотивируют средства. Оккупанты покупают себе новое пополнение. В СМИ звучало, что для подписания их так называемого контракта на "сво" им обещают деньги. Фактически за 20 тысяч долларов оккупанты покупают себе нового "биоробота", – сказал он.
А как только эти наемники попадают к ним в пополнение, им угрожают физическими наказаниями, расстрелом. Известны неоднократные случаи, что перед строем захватчиков запугивают, чтобы остальные тоже выполняли приказы и шли на украинские дроны, артиллерию, пулеметы и так далее.
Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может завершиться в 2026 году. По его словам, в 2025 году численность российской армии впервые перестала увеличиваться, хотя страна-агресорка ежемесячно мобилизует 43 тысячи человек. А Владимир Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию в России.
Что происходит на фронте сейчас?
По информации ISW, ВСУ продвигаются на трех направлениях. Говорится о Северском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.
В то же время российские захватчики частично достигли успеха на нескольких направлениях в Донецкой и Запорожской областях, в частности, в районе Доброполья и Степногорска.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки враг потерял 1 220 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составляют около 1 206 910 оккупантов.