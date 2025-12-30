За сутки на передовой ликвидированы 1 220 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян на 30 декабря?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;
- танков – 11 477 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 841 (+4);
- артиллерийских систем – 35 589 (+19);
- РСЗО – 1 582 (+1);
- средств ПВО – 1 264 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400);
- крылатых ракет – 4 136 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 010 (+119);
- специальной техники – 4 031 (+1).
Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о последних потерях России?
На днях украинские защитники атаковали склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Одна из атак состоялась на ремонтное подразделение из состава 1 435 мотострелкового полка.
Зимой враг начал активно привлекать для штурмовой военную технику, в частности танки, которые получили название "ежи-дикобразы". Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты готовы доставлять и дальше новое "пушечное мясо", но Силы обороны успешно противодействуют врагу.