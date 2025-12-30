На днях украинские защитники атаковали склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Одна из атак состоялась на ремонтное подразделение из состава 1 435 мотострелкового полка.

Зимой враг начал активно привлекать для штурмовой военную технику, в частности танки, которые получили название "ежи-дикобразы". Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты готовы доставлять и дальше новое "пушечное мясо", но Силы обороны успешно противодействуют врагу.