Росіянам за підписання контрактів обіцяють 20 тисяч доларів. Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зауважив 24 Каналу, що саме так ворожа армія купує солдатів.

Дивіться також Україна втратила Сіверськ, росіяни просуваються в Мирнограді та Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

"У більшості випадків це зеки або найманці, яких мотивують кошти. Окупанти купують собі нове поповнення. У ЗМІ звучало, що для підписання їхнього так званого контракту на "сво" їм обіцяють гроші. Фактично за 20 тисяч доларів окупанти купують собі нового "біоробота", – сказав він.

А як тільки ці найманці потрапляють до них у поповнення, їм погрожують фізичними покараннями, розстрілом. Відомі неодноразові випадки, що перед строєм загарбників залякують, щоб решта теж виконувала накази і йшла на українські дрони, артилерію, кулемети і так далі.

До речі, Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може завершитися у 2026 році. За його словами, у 2025 році чисельність російської армії вперше перестала збільшуватися, хоча країна-агресорка щомісяця мобілізує 43 тисячі людей. А Володимир Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію у Росії.

Що відбувається на фронті зараз?