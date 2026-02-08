Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Києві сьогодні, 8 лютого?

Про те, що в столиці гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу. Вони почули 5 – 6 вибухів, схожих на роботу ППО. Перший вибух у Києві прогримів о 17:28.

Важливо, що вибухи були майже одразу після сирен. Адже тривогу в місті дали о 17:25.

Моніторингові канали зреагували дуже швидко та почали інформувати про балістичну загрозу. Вони указали, що на Київ і/або область летять декілька цілей.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!