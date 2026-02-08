Про це пише Укргідрометцентр. Опади найближчим часом також накриють частину України.
Яка погода прогнозується 9 і 10 лютого?
Морози та ожеледиця ще будуть в Україні протягом наступних днів. Уночі стовпчики термометра знову будуть мати низькі показники через суттєве зниження температури.
9 лютого в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Слабкий сніг може пройти в Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях. На Івано-Франківщині буде слабкий дощ зі снігом, а на Закарпатті – лише дощ.
Вночі середня температура повітря сягатиме 14 – 16 градусів морозу, а вдень – від 10 до 8 градусів з позначкою "мінус".
Погода в Україні 9 лютого / Карта Укргідрометцентру
Зазначимо! У понеділок, 9 лютого, в Україні оголошений перший (жовтий) рівень небезпечності через ожеледицю на дорогах.
10 лютого погода буде холоднішою. Вночі температура впаде до -20 градусів. Удень синоптики прогнозують від 10 до 8 градусів морозу. На Півночі очікується ожеледиця, а на Дніпропетровщині – слабкий туман. Більшість західних регіонів цього дня накриють сніг та дощ.
10 лютого в більшості областей прогнозують сильні морози / Карта Укргідрометцентру
Від 11 лютого синоптики очікують підвищення температури та відсутність опадів уночі. На погоду впливатиме тепліший атлантичний фронт, який може принести потепління.
Яка погода прогнозується найближчим часом?
У більшості західних, південних та східних областях 9 лютого пройде невеликий сніг, на решті території опадів не буде. Уночі найтепліше буде на Прикарпатті, півдні та південному сході країни.
У наступні дні передбачається також зниження температури на 5 – 10 градусів.
У лютому на Півночі та Заході морози триматимуться до кінця місяця. Вже у третій декаді лютого буде більше дощів. Однак сніг також сипатиме в кількох обстях, там товщина покриву може досягати 35 – 45 сантиметрів.