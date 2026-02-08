Об этом пишет Укргидрометцентр. Осадки в ближайшее время также накроют часть Украины.

К теме На 10 градусов холоднее: какой будет погода в начале новой недели: какова будет погода в начале новой недели

Какая погода прогнозируется 9 и 10 февраля?

Морозы и гололедица еще будут в Украине в течение следующих дней. Ночью столбики термометра снова будут иметь низкие показатели из-за существенного снижения температуры.

9 февраля в Украине будет облачная погода с прояснениями. Слабый снег может пройти в Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях. На Ивано-Франковщине будет слабый дождь со снегом, а на Закарпатье – только дождь.

Ночью средняя температура воздуха будет достигать 14 – 16 градусов мороза, а днем – от 10 до 8 градусов с отметкой "минус".



Погода в Украине 9 февраля / Карта Укргидрометцентра

Отметим! В понедельник, 9 февраля, в Украине объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда на дорогах.

10 февраля погода будет более холодной. Ночью температура упадет до -20 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 10 до 8 градусов мороза. На Севере ожидается гололедица, а на Днепропетровщине – слабый туман. Большинство западных регионов в этот день накроют снег и дождь.



10 февраля в большинстве областей прогнозируют сильные морозы / Карта Укргидрометцентра

От 11 февраля синоптики ожидают повышение температуры и отсутствие осадков ночью. На погоду будет влиять теплый атлантический фронт, который может принести потепление.

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?