Холодный воздух с севера постепенно вытеснит теплые массы, и как следствие температура упадет на несколько градусов.

Какая погода будет в понедельник?

В Укргидрометцентре прогнозируют на понедельник, 9 февраля, облачную погоду с прояснениями.

В большинстве западных, южных и восточных областях пройдет небольшой снег, на остальной территории осадков не будет.

По Украине будет наблюдаться снижение температуры. Ночью средний показатель составит 13 – 18, а днем – 7 – 12 градусов мороза.

На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью обещают 9 – 14 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов мороза. На Закарпатье ночью столбик термометра будет показывать около нуля, а днем будет колебаться от одного до 6 градусов тепла.

Обратите внимание! 9 февраля в Украине на дорогах – гололедица. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев -10...-8;

Ужгород +3...+5;

Львов -8...-6;

Ивано-Франковск -6...-4;

Тернополь -10...-8;

Черновцы -6...-4;

Хмельницкий -10...-8;

Луцк -9...-7;

Ровно -9...-7;

Житомир -10...-8;

Винница -10...-8;

Одесса -5...-3;

Николаев -6...-4;

Херсон -5...-3;

Симферополь -5...-3;

Кропивницкий -11...-9;

Черкассы -10...-8;

Чернигов -12...-10;

Сумы -12...-10;

Полтава -10...-8;

Днепр -10...-8;

Запорожье -7...-5;

Донецк -11...-9;

Луганск -13...-11;

Харьков -12...-10

Какая погода будет в Украине 9 февраля / Фото Укргидрометцентр

Какую погоду ожидать в ближайшие дни?