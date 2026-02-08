Холодный воздух с севера постепенно вытеснит теплые массы, и как следствие температура упадет на несколько градусов.
Какая погода будет в понедельник?
В Укргидрометцентре прогнозируют на понедельник, 9 февраля, облачную погоду с прояснениями.
В большинстве западных, южных и восточных областях пройдет небольшой снег, на остальной территории осадков не будет.
По Украине будет наблюдаться снижение температуры. Ночью средний показатель составит 13 – 18, а днем – 7 – 12 градусов мороза.
На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью обещают 9 – 14 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов мороза. На Закарпатье ночью столбик термометра будет показывать около нуля, а днем будет колебаться от одного до 6 градусов тепла.
Обратите внимание! 9 февраля в Украине на дорогах – гололедица. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Какая температура воздуха в областных центрах?
Киев -10...-8;
Ужгород +3...+5;
Львов -8...-6;
Ивано-Франковск -6...-4;
Тернополь -10...-8;
Черновцы -6...-4;
Хмельницкий -10...-8;
Луцк -9...-7;
Ровно -9...-7;
Житомир -10...-8;
Винница -10...-8;
Одесса -5...-3;
Николаев -6...-4;
Херсон -5...-3;
Симферополь -5...-3;
Кропивницкий -11...-9;
Черкассы -10...-8;
Чернигов -12...-10;
Сумы -12...-10;
Полтава -10...-8;
Днепр -10...-8;
Запорожье -7...-5;
Донецк -11...-9;
Луганск -13...-11;
Харьков -12...-10
Какая погода будет в Украине 9 февраля / Фото Укргидрометцентр
Какую погоду ожидать в ближайшие дни?
- С 9 по 10 февраля в Украине предполагается прекращение осадков и снижение температуры на 5 – 10 градусов.
- До конца февраля возможно повышение температуры, в южных и юго-западных областях температура может быть выше нормы.
- Синоптик прогнозирует, что перед началом весны в Украине ожидается похолодание с морозами до 24 градусов. Но уже с 11 февраля на погоду будет влиять теплая Атлантика, что повысит температурный фон на 4 – 8 градусов.