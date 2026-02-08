Холодне повітря з півночі поступово витіснить теплі маси, і як наслідок температура впаде на кілька градусів.

Яка погода буде в понеділок?

В Укргідрометцентрі прогнозують на понеділок, 9 лютого, хмарну погоду з проясненнями.

У більшості західних, південних та східних областях пройде невеликий сніг, на решті території опадів не буде.

По Україні спостерігатиметься зниження температури. Вночі середній показник становитием 13 – 18, а вдень – 7 – 12 градусів морозу.

На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі обіцяють 9 – 14 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів морозу. На Закарпатті вночі стовпчик термометра показуватиме близько нуля, а вдень коливатиметься від одного до 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! 9 лютого в Україні на дорогах – ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ -10…-8;

Ужгород +3..+5;

Львів -8…-6;

Івано-Франківськ -6…-4;

Тернопіль -10…-8;

Чернівці -6…-4;

Хмельницький -10…-8;

Луцьк -9…-7;

Рівне -9…-7;

Житомир -10…-8;

Вінниця -10…-8;

Одеса -5…-3;

Миколаїв -6…-4;

Херсон -5…-3;

Сімферополь -5…-3;

Кропивницький -11…-9;

Черкаси -10…-8;

Чернігів -12…-10;

Суми -12…-10;

Полтава -10…-8;

Дніпро -10…-8;

Запоріжжя -7…-5;

Донецьк -11…-9;

Луганськ -13…-11;

Харків -12…-10

Яка погода буде в Україні 9 лютого / Фото Укргідрометцентр

