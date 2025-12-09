Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 182 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 9 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб;
- танків – 11 403 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 691 (+2);
- артилерійських систем – 34 944 (+27);
- РСЗВ – 1 563 (+1);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432);
- крилатих ракет – 4 058 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61);
- спеціальної техніки – 4 019 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про інші втрати ворога?
Двоє військових льотчиків у Росії загинули внаслідок спрацювання системи катапультування, коли бомбардувальник був в укритті. Вони врізалися в бетонну стелю. Окрім того, піропатрони могли підпалити сам літак.
Посилаючись на дані з відкритих джерел, аналітичні звіти та інсайдерів, The Economist порахували, що від 24 лютого 2022 року приблизно 1% працездатних російських чоловіків міг загинути на фронті, захопивши лише 1,45% території України.
Однак полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Володимиру Путіну байдуже на втрати у війні через ідеологічну прихильність до ідеї "великої" Росії.