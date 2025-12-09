Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 182 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 9 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб;
  • танків – 11 403 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 691 (+2);
  • артилерійських систем – 34 944 (+27);
  • РСЗВ – 1 563 (+1);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 431 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432);
  • крилатих ракет – 4 058 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61);
  • спеціальної техніки – 4 019 (+1).

Втрати Росії у війні станом на 9 грудня 2025 року - інфографіка
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про інші втрати ворога?

  • Двоє військових льотчиків у Росії загинули внаслідок спрацювання системи катапультування, коли бомбардувальник був в укритті. Вони врізалися в бетонну стелю. Окрім того, піропатрони могли підпалити сам літак.

  • Посилаючись на дані з відкритих джерел, аналітичні звіти та інсайдерів, The Economist порахували, що від 24 лютого 2022 року приблизно 1% працездатних російських чоловіків міг загинути на фронті, захопивши лише 1,45% території України.

  • Однак полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Володимиру Путіну байдуже на втрати у війні через ідеологічну прихильність до ідеї "великої" Росії.