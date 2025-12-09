Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 182 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни під Лиманом, закріпилися в Мирнограді й наближаються до Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які втрати Росії станом на 9 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб;

танків – 11 403 (+0);

бойових броньованих машин – 23 691 (+2);

артилерійських систем – 34 944 (+27);

РСЗВ – 1 563 (+1);

засобів ППО – 1 253 (+0);

літаків – 431 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432);

крилатих ракет – 4 058 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61);

спеціальної техніки – 4 019 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про інші втрати ворога?