Пілоти отримали травми несумісні з життям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Стерненка та речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Як російські пілоти "самоліквідувалися" на землі?

У Росії на бомбардувальнику спрацювала система катапультування, коли той був в укритті. Відповідно 2 льотчики врізалися у бетонну стелю.

Юрій Ігнат припустив, що піропатрони системи катапультування могли ще й підпалити сам літак. Він висловив сподівання, що бомбардувальник теж вже "несумісний з експлуатацією".

