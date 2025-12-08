Пилоты получили травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Стерненко и представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Как российские пилоты "самоликвидировались" на земле?

В России на бомбардировщике сработала система катапультирования, когда тот был в укрытии. Соответственно 2 летчика врезались в бетонный потолок.

Юрий Игнат предположил, что пиропатроны системы катапультирования могли еще и поджечь сам самолет. Он выразил надежду, что бомбардировщик тоже уже "несовместим с эксплуатацией".

