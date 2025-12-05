Стоимость ракеты APKWS II оценивается всего в 30 тысяч долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Какие ракеты к F-16 могла получить Украина?

Украина могла получить ракеты APKWS II для своих истребителей F-16. На одном из пабликов на самолете с фото заметили блоки LAU-131 для Hydra-70. Они могут использовать комплект из 14 ракет APKWS II с полуактивным лазерным наведением.

Стоимость одной такой ракеты ценится всего в 30 тысяч долларов, тогда как цены на AIM-9 и AIM-120 измеряются миллионами.

Также было замечено подвесной контейнер, который, вероятно, является AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, предназначенный для предоставления целеуказания с помощью лазера.



Установленный на истребителе F-16 контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Иллюстративное фото из открытых источников

