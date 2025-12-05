Стоимость ракеты APKWS II оценивается всего в 30 тысяч долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
Какие ракеты к F-16 могла получить Украина?
Украина могла получить ракеты APKWS II для своих истребителей F-16. На одном из пабликов на самолете с фото заметили блоки LAU-131 для Hydra-70. Они могут использовать комплект из 14 ракет APKWS II с полуактивным лазерным наведением.
Стоимость одной такой ракеты ценится всего в 30 тысяч долларов, тогда как цены на AIM-9 и AIM-120 измеряются миллионами.
Также было замечено подвесной контейнер, который, вероятно, является AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, предназначенный для предоставления целеуказания с помощью лазера.
Установленный на истребителе F-16 контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Иллюстративное фото из открытых источников
В бюджете Дании на 2026 год предусмотрено 9,4 миллиарда датских крон на военную поддержку Украины. Это заметно меньше, чем в 2025 году, когда помощь составляла 16,5 миллиарда крон (2,21 миллиарда евро). Это значительно ниже показателя 2024 года – почти 19 миллиардов крон (2,54 миллиарда евро).
Дания остается страной, которая предоставила Украине наибольшую поддержку в соотношении к собственному ВВП.