Вартість ракети APKWS II оцінюється всього у 30 тисяч доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.
Які ракети до F-16 могла отримати Україна?
Україна могла отримати ракети APKWS II для своїх винищувачів F-16. На одному з пабліків на літаку з фото помітили блоки LAU-131 для Hydra-70. Вони можуть використовувати комплект з 14 ракет APKWS II з напівактивним лазерним наведенням.
Вартість однієї такої ракети цінюється всього у 30 тисяч доларів, тоді як ціни на AIM-9 та AIM-120 вимірюються мільйонами.
Також було помічено підвісний контейнер, який, ймовірно, є AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, що призначений для надання цілевказання за допомогою лазера.
Встановлений на винищувачі F-16 контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Ілюстративне фото з відкритих джерел
Яка з країн Європи суттєво зменшить військову допомогу Україні?
У бюджеті Данії на 2026 рік передбачено 9,4 мільярда данських крон на військову підтримку України. Це помітно менше, ніж у 2025 році, коли допомога становила 16,5 мільярда крон (2,21 мільярда євро). Це значно нижче за показник 2024 року – майже 19 мільярдів крон (2,54 мільярда євро).
Данія залишається країною, яка надала Україні найбільшу підтримку у співвідношенні до власного ВВП.