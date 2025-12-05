Вартість ракети APKWS II оцінюється всього у 30 тисяч доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також У Зеленського відповіли, чи можуть США припинити продаж зброї Україні

Які ракети до F-16 могла отримати Україна?

Україна могла отримати ракети APKWS II для своїх винищувачів F-16. На одному з пабліків на літаку з фото помітили блоки LAU-131 для Hydra-70. Вони можуть використовувати комплект з 14 ракет APKWS II з напівактивним лазерним наведенням.

Вартість однієї такої ракети цінюється всього у 30 тисяч доларів, тоді як ціни на AIM-9 та AIM-120 вимірюються мільйонами.

Також було помічено підвісний контейнер, який, ймовірно, є AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, що призначений для надання цілевказання за допомогою лазера.



Встановлений на винищувачі F-16 контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Яка з країн Європи суттєво зменшить військову допомогу Україні?