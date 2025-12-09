Общие потери личного состава России уже превысили 1 182 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю
Какие потери России по состоянию на 9 декабря?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 182 610 (+930) человек;
- танков – 11 403 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 691 (+2);
- артиллерийских систем – 34 944 (+27);
- РСЗВ – 1 563 (+1);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 431 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432);
- крылатых ракет – 4 058 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+61);
- специальной техники – 4 019 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о других потерях врага?
Двое военных летчиков в России погибли в результате срабатывания системы катапультирования, когда бомбардировщик был в укрытии. Они врезались в бетонный потолок. Кроме того, пиропатроны могли поджечь сам самолет.
Ссылаясь на данные из открытых источников, аналитические отчеты и инсайдеров, The Economist посчитали, что с 24 февраля 2022 года примерно 1% трудоспособных российских мужчин мог погибнуть на фронте, захватив всего 1,45% территории Украины.
Однако полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Владимиру Путину безразлично на потери в войне из-за идеологической приверженности идее "великой" России.