Общие потери личного состава России уже превысили 1 182 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 9 декабря?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 182 610 (+930) человек;
  • танков – 11 403 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 691 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 944 (+27);
  • РСЗВ – 1 563 (+1);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 431 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432);
  • крылатых ракет – 4 058 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+61);
  • специальной техники – 4 019 (+1).

Потери России в войне по состоянию на 9 декабря 2025 года - инфографика
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о других потерях врага?

  • Двое военных летчиков в России погибли в результате срабатывания системы катапультирования, когда бомбардировщик был в укрытии. Они врезались в бетонный потолок. Кроме того, пиропатроны могли поджечь сам самолет.

  • Ссылаясь на данные из открытых источников, аналитические отчеты и инсайдеров, The Economist посчитали, что с 24 февраля 2022 года примерно 1% трудоспособных российских мужчин мог погибнуть на фронте, захватив всего 1,45% территории Украины.

  • Однако полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Владимиру Путину безразлично на потери в войне из-за идеологической приверженности идее "великой" России.