Общие потери личного состава России уже превысили 1 182 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 9 декабря?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 182 610 (+930) человек;

танков – 11 403 (+0);

боевых бронированных машин – 23 691 (+2);

артиллерийских систем – 34 944 (+27);

РСЗВ – 1 563 (+1);

средств ПВО – 1 253 (+0);

самолетов – 431 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432);

крылатых ракет – 4 058 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+61);

специальной техники – 4 019 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о других потерях врага?