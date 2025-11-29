Такое мнение 24 Канала озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что российский диктатор – авторитарный тиран, который принимает решения не в пользу России. Ему главное только его идеология войны и "достижения".
Согласится ли Путин на мир из-за больших потерь на войне?
Полковник армии Великобритании в отставке отметил, что Россия – авторитарная страна. Это объясняет, почему российский диктатор и его приближенные лица не заботятся о своем войске. В то же время на Западе большие потери страны-агрессора считаются бессмысленными, ведь россияне сами это допускают.
Можно было подумать, что это (большие потери – 24 Канал) – возможность для Путина остановить убийства. Однако Путин не такой, он мотивирован идеологической идеей "великой" России,
– подчеркнул он.
По мнению Бреттона-Гордона, как раз это и стало преградой для мирных переговоров, ведь Дональд Трамп пытался договориться с Путиным о материальном, что любит президент США, не понимая идеологического контекста. Однако прекращение огня сейчас нужно и Украине, и Европе.
В то же время для Путина оно будет означать "конец". Он начал полномасштабное вторжение в Украину и не планирует на ней останавливаться. Вероятно, российский диктатор мечтает и об оккупации стран Балтии, Румынии и Болгарии. Ему удалось оккупировать относительно небольшие территории в Украине с такими большими потерями, что стало настоящим ударом по Путину.
Путин не планирует останавливаться: детали
- Недавно Путин заявил, что план Трампа может быть "основой для будущих договоренностей". Он добавил, что украинцы должны выйти с территорий, которые они удерживают, потому что если нет – россияне "добьются их силой".
- Российский диктатор сообщил, что готов воевать "до последнего украинца". Он даже обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы.
- Более того, Путин сказал, что Россия "хочет" договориться с Украиной, но юридически это "невозможно".