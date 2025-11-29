Пропаганда и заявления Орбана, по ее словам, не отражают истинных настроений венгров. Об этом венгерский парламентарий и соучредитель партии "Гуманисты" Каталин Чех рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Тайно едет в Москву: Орбан хочет продолжать получать энергоносители из России

Насколько мощной является орбановская пропаганда в Венгрии?

Венгерский парламентарий Каталин Чех заявила, что проорбановская пропаганда имеет значительное влияние на венгерское общество, поскольку на нее выделяются большие средства. Впрочем, по ее словам, это не отражает истинные настроения венгров.

Если вспомнить, как мы встречали беженцев после начала полномасштабной войны – я сама была на границе и видела, как восточные регионы Венгрии, местные общины, объединялись, принимали людей в школах и вместе готовили для них еду. Именно это и является настоящим лицом Венгрии. Поэтому я имею огромную надежду на наше общество – на изменения и на примирение после выборов,

– отметила она.

Путин не исключил, что переговоры с США приведут к саммиту в Будапеште