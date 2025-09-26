Как Румыния хочет производить дроны с Украиной?

Совместное производство беспилотников Румыния хочет проводить в рамках проекта, который будет финансироваться через инициативу Евросоюза SAFE, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Румыния, которая является членом ЕС и НАТО, имеет сухопутную границу с Украиной длиной 650 километров.

Поэтому в течение последних двух лет, с тех пор как Москва начала атаковать украинские через Дунай с румынской стороны, российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство страны.

Обломки российских беспилотников падали на территорию Румынии более 20 раз.

Поэтому Бухарест делает ставку на сотрудничество с Украиной, чья технология дронов "была испытана в масштабных боевых условиях".

Нам нужна более сильная противовоздушная оборона, ее почти ни у кого нет. Пока этого не будет, оборона будет оставаться асимметричной с огромными затратами на ПВО, которые можно покрыть только на уровне НАТО,

– сообщили изданию в Минобороны Румынии.

На программу SAFE от ЕС Румыния будет иметь 16,6 миллиарда евро (или 19,4 миллиарда долларов). По словам премьер-министра Илие Болоджана, эти средства ежегодно обеспечат военные закупки примерно на 1% от ВВП в течение 5 лет.

Важно! SAFE (Security Action for Europe) – это инициатива Европейского Союза, направлена на укрепление обороноспособности Европы путем финансирования закупок военной техники и технологий. Она предусматривает предоставление государствам-членам, Украине и другим странам с оборонными соглашениями с ЕС льготных кредитов на общую сумму до 150 миллиардов евро. Механизм SAFE является частью стратегии ReArm Europe (теперь Readiness 2030), которая была представлена президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в марте 2025 года и имеет целью мобилизовать более 800 млрд евро для укрепления оборонной способности Европы.

Как Украина хочет производить дроны вместе с ЕС?

Украина также стремится развивать изготовление беспилотников вместе с Европой. В частности, об этом говорил президент Владимир Зеленский во время встречи с главой Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Украинский президент добавил, что Украина открыта к совместным проектам по производству дронов-перехватчиков.

Зеленский отметил, что к этому нужно подойти как можно быстрее, избегая любых бюрократических преград.

Что известно о российских беспилотниках в Румынии?