Рост производства дронов в Украине действительно взрывной: от нескольких тысяч FPV-дронов в 2022 году до более 2 миллионов в 2024 и 200 тысяч ежемесячно в 2025 году. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна уже способна производить до 4 миллионов дронов ежегодно, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

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Какие проблемы имеет индустрия дронов в Украине?

Однако стремительное развитие производства выявило острую проблему: дисбаланс между объемами изготовления и государственными закупками. Несмотря на то, что на рынке работает уже около 500 компаний, в 2024 году предприятия были загружены лишь на 37% своих возможностей. Это не только тормозит обороноспособность, но и грозит оттоком инженеров и сокращением производства.

Одна из причин – недостаточный объем контрактов от государства. Хотя часть компаний уже достигла высокого уровня локализации (некоторые производят дроны полностью из украинских компонентов), продолжительность контрактов остается короткой, а механизмы стимулирования – ограниченными. К тому же индустрия до сих пор зависит от иностранного финансирования.

Украинская власть рассматривает различные варианты выхода из кризиса, в частности открытие экспорта с привязкой к внутренним заказам или введение экспортной пошлины в пользу ВСУ. Однако без системного подхода эта инициатива не даст ожидаемого эффекта.

Еще одна важная проблема – низкий уровень патентования и научно-исследовательской деятельности (R&D). Мировое количество патентов в этой сфере растет, тогда как в Украине их остается критически мало. Это может привести к потере технологического преимущества в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, риски безопасности, в частности угроза ракетных ударов и шпионажа, заставляют компании децентрализовать производство. Но в условиях активной фазы войны это лишь частично решает проблему.

Для преодоления дисбаланса аналитики рекомендуют:

заключать долгосрочные контракты на 2 – 3 года;

устанавливать стандарты качества и взаимосовместимости продукции;

инвестировать в высокотехнологичные разработки (ИИ, волоконно-оптическое управление, рои дронов и т.д.);

поддерживать научные центры, акселераторы, стартапы и предоставлять налоговые льготы;

расширять участие в международных программах НАТО и ЕС.

За менее чем три года Украина создала индустрию, которая не только обеспечивает потребности фронта, но и формирует основу для послевоенного экономического прорыва. Однако для сохранения этой динамики нужна эффективная государственная политика, стабильное финансирование и стратегическое видение развития отрасли.