На записи зафиксировано уничтожение значительного количества вооружения и техники российских оккупантов, в частности танков, бронемашин, артиллерийских систем, средств ПВО, РЭР, РЭБ и вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Какие цели удалось уничтожить дронарям СБУ?

Особое внимание привлекает редкий эпизод – уничтожения российско-израильского дрона "Форпост-Р". Более того, на видео видно не один, а два случая поражения этого типа беспилотника. Это уже не первый успех зенитных FPV-дронов в борьбе с "Форпостами". Ранее похожий эпизод демонстрировало подразделение 414-й отдельной бригады БпЛА "Птицы Мадьяра", вероятно, осуществив первое такое уничтожение.

Однако наибольший интерес вызвал другой момент – поражения с помощью FPV-дрона ударно-разведывательного БПЛА "Орион". Это один из самых современных российских беспилотников класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance), разработанный компанией "Кронштадт". Зафиксированный случай, предположительно, стал первым подтвержденным ударом по "Ориону" зенитным FPV-дроном, что можно считать исключительным успехом.

Дрон "Орион" способен нести высокоточные бомбы КАБ-20, КАБ-50, УПАБ-50, ФАБ-50 и ракеты, в частности новую крылатую "Бандероль". В мае Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "Кронштадт" в Дубно, где производили эти БПЛА.