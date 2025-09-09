Там отметили, что приняли ее во внимание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на литовское издание LRT и МИД Украины.
Что сказал президент Польши о вступлении Украины в ЕС и НАТО?
В интервью литовской телерадиокомпании Навроцкий заявил, что страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО, потому что это будет означать, что и Польша, и Литва будут находиться в состоянии войны. По его словам, эту дискуссию следует отложить, ведь "это просто невозможно."
Что касается интеграции Украины в Европейский Союз, то польский президент отметил, что процессы вступления Польши и Литвы в ЕС продолжались много лет и учитывали многочисленные факторы, в частности экономические и бизнес-аспекты.
Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной,
– сказал Навроцкий.
Он также подчеркнул, что не участвует в таких дискуссиях, а вместо этого сосредотачивается на практической поддержке Украины.
Польский лидер отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году его страна предоставила значительную военную помощь и приняла более миллиона украинцев, обеспечивая им социальную поддержку. По его словам, сейчас Польша продолжает демонстрировать солидарность с Украиной в борьбе против агрессии России.
В украинском МИД отреагировали на такое заявление и отметили, что исходят из понимания, что безопасностное будущее Украины неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое будущее – с Европейским Союзом. Там добавили, что государства-участники "коалиции желающих" недавно согласились, что членство Украины в ЕС является одной из гарантий безопасности для государства.
Важно осознавать, что членство Украины в этих альянсах является залогом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества. Это не преувеличение, а современные реалии,
– объяснили в ведомстве.
А также заявили, что эта позиция получила подтверждение как в решениях НАТО и ЕС, так и в многочисленных заявлениях лидеров стран-партнеров, в частности Польши.
В МИД убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте непрерывной агрессии России и всей европейской системы безопасности.
Там говорят, что высоко ценят продемонстрированное Польшей с 2022 года лидерство в поддержке Украины и убеждены, что эта солидарность польского государства и народа с Украиной сегодня закладывает основу общего европейского будущего стран.
Как сообщили в МИД, Украина продолжает активно работать со всеми партнерами, в том числе и с Польшей, для достижения стратегической цели – полноправного членства в ЕС и НАТО.
Действия Польши в отношении Украины: коротко о главном
- Кароль Навроцкий заявил, что он и президент Литвы Гитанас Науседа имеют разные взгляды относительно вступления Украины в Европейский Союз. Науседа уже неоднократно заявлял, что 1 января 2030 года необходимо назначить конкретной датой вступления Украины в ЕС. Однако польский лидер имеет другую позицию по этому поводу.
- 25 августа Навроцкий применил право вето против принятого Сеймом законопроекта, который предусматривал социальную поддержку для украинских граждан. Согласно ему, получать такую помощь смогут только лица, которые официально трудоустроены.
- Кроме этого, премьер-министр Польши Дональд Туск назначил Роберта Купецкого своим советником по вопросам безопасности для участия в переговорах по Украине. Такие действия являются превентивным шагом для отстранения представителей Навроцкого от этих переговоров.