Как Навроцкий относится к евроинтеграции Украины?

Гитанас Науседа уже неоднократно заявлял, что 1 января 2030 года необходимо назначить конкретной датой вступления Украины в ЕС.

Между тем Кароль Навроцкий придерживается несколько иной позиции.

У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне. (...) Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины,

– сказал президент Польши во время визита в Вильнюс.

25 августа Кароль Навроцкий также применил право вето против принятого Сеймом законопроекта, который предусматривал социальную поддержку для украинских граждан. Отныне получать такую помощь смогут только лица, которые официально трудоустроены.

В своем заявлении политик утверждал, что польские граждане в их собственной стране должны иметь хотя бы такой же уровень отношения к себе, как и украинские гости.

