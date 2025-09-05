Владимир Зеленский выразил удивление, что Венгрия против вступления Украины в ЕС, когда даже Путин говорит, что ему все равно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Антониу Кошти и Владимира Зеленского в Ужгороде.
Смотрите также Янукович прослезился, – Путин высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО
Какие заявления озвучили Кошта и Зеленский в Ужгороде?
Президент Еврокомиссии заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на позицию Венгрии.
В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию - потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно,
– заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что даже Путин говорит, что не против вступления Украины в ЕС, а Венгрия до сих пор блокирует этот процесс.
"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли. Но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе", – сказал он.
Зеленский также добавил, что готов встретиться с Орбаном, чтобы проговорить, чем недовольна Венгрия. Он заявил, что Украина выполняет все рекомендации Еврокомиссии.
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: что известно
Венгрия блокирует открытие первого переговорного кластера относительно членства Украины в ЕС, опасаясь вреда для венгерских аграриев и продовольственной безопасности. Эти аргументы озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене.
Также вступление Украины в ЕС, по его словам, "позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию".
В то же время заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявлял, что Венгрия готова пересмотреть блокирование переговоров о вступлении Украины в Евросоюз при условии поиска компромиссов относительно прав венгров на Закарпатье.