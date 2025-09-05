Владимир Зеленский выразил удивление, что Венгрия против вступления Украины в ЕС, когда даже Путин говорит, что ему все равно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Антониу Кошти и Владимира Зеленского в Ужгороде.

Смотрите также Янукович прослезился, – Путин высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Какие заявления озвучили Кошта и Зеленский в Ужгороде?

Президент Еврокомиссии заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на позицию Венгрии.

В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию - потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно,

– заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что даже Путин говорит, что не против вступления Украины в ЕС, а Венгрия до сих пор блокирует этот процесс.

"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли. Но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе", – сказал он.

Зеленский также добавил, что готов встретиться с Орбаном, чтобы проговорить, чем недовольна Венгрия. Он заявил, что Украина выполняет все рекомендации Еврокомиссии.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: что известно