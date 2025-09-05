Володимир Зеленський висловив подив, що Угорщина проти вступу України до ЄС, коли навіть Путін каже, що йому байдуже. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Антоніу Кошти та Володимира Зеленського в Ужгороді.

Які заяви озвучили Кошта та Зеленський в Ужгороді?

Президент Єврокомісії заявив, що переговори про вступ України до ЄС повинні тривати, попри позицію Угорщини.

У будь-якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину - бо майбутнє України в ЄС, це безперечно,

– заявив він.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що навіть Путін каже, що не проти вступу України до ЄС, а Угорщина досі блокує цей процес.

"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі", – сказав він.

Зеленський також додав, що готовий зустрітися з Орбаном, щоб проговорити, чим незадоволена Угорщина. Він заявив, що Україна виконує усі рекомендації Єврокомісії.

