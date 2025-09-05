Володимир Зеленський висловив подив, що Угорщина проти вступу України до ЄС, коли навіть Путін каже, що йому байдуже. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Антоніу Кошти та Володимира Зеленського в Ужгороді.
Які заяви озвучили Кошта та Зеленський в Ужгороді?
Президент Єврокомісії заявив, що переговори про вступ України до ЄС повинні тривати, попри позицію Угорщини.
У будь-якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину - бо майбутнє України в ЄС, це безперечно,
– заявив він.
Президент України Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що навіть Путін каже, що не проти вступу України до ЄС, а Угорщина досі блокує цей процес.
"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі", – сказав він.
Зеленський також додав, що готовий зустрітися з Орбаном, щоб проговорити, чим незадоволена Угорщина. Він заявив, що Україна виконує усі рекомендації Єврокомісії.
Угорщина блокує вступ України до ЄС: що відомо
Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера щодо членства України в ЄС, побоюючись шкоди для угорських аграріїв і продовольчої безпеки. Ці аргументи озвучив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Копенгагені.
Також вступ України до ЄС, за його словами, "дасть змогу українській мафії проникнути в Угорщину".
Водночас заступника голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр заявляв, що Угорщина готова переглянути блокування переговорів про вступ України до Євросоюзу за умов пошуку компромісів щодо прав угорців на Закарпатті.