Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Копенгагені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.hu.

Сійярто наголосив, що Будапешт не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", оскільки це, на його думку, завдасть шкоди угорським аграріям, поставить під загрозу продовольчу безпеку країни та"дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".

Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів, – заявив він.

Що Європа може зробити з такою позицією Угорщини?