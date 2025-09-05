Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Путіна на пленарному засіданні у рамках Східного економічного форуму.

Читайте також В ISW припустили, навіщо Москва "відкопала" Януковича та до чого тут візит Путіна в Китай

Чому просльозився Янукович?

Володимир Путін заявив, що у період президентства Віктора Януковича інтеграція України до європейської економічної системи створювала для Росії певні труднощі.

За його словами, через участь України в зоні вільної торгівлі та відкриті митні кордони це мало економічні наслідки для Москви.

Україна мала зіставити, поставити на чаші терезів, що вона втрачала в контактах з нами, в прямому сенсі, грошовому і коопераційному, і що вона отримувала там. Над цим і задумався президент Янукович. Він порахував і просльозився,

– сказав кремлівський диктатор.

Путін також заявив, що Віктор Янукович нібито не відмовлявся від вступу України до ЄС. За його словами, навпаки – тодішній президент прагнув цього і розглядав можливість інтеграції "на прийнятних для країни умовах".

Україна ставила перед собою задачу, і зараз ставить, вступ до ЄС. Повторюю, це законний вибір України – як вибудовувати свої міжнародні відносини, як забезпечувати свої інтереси в області економіки…

– додав очільник Кремля.

Водночас Путін наголосив, що питання безпеки – це "зовсім інша справа". За його словами, президент Віктор Янукович і його команда виступали проти вступу України до НАТО, це також безпосередньо зачіпало довгострокові інтереси Москви у сфері безпеки.

Чому Янукович знову з'явився в інфопросторі?