Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Путіна на пленарному засіданні у рамках Східного економічного форуму.
Чому просльозився Янукович?
Володимир Путін заявив, що у період президентства Віктора Януковича інтеграція України до європейської економічної системи створювала для Росії певні труднощі.
За його словами, через участь України в зоні вільної торгівлі та відкриті митні кордони це мало економічні наслідки для Москви.
Україна мала зіставити, поставити на чаші терезів, що вона втрачала в контактах з нами, в прямому сенсі, грошовому і коопераційному, і що вона отримувала там. Над цим і задумався президент Янукович. Він порахував і просльозився,
– сказав кремлівський диктатор.
Путін також заявив, що Віктор Янукович нібито не відмовлявся від вступу України до ЄС. За його словами, навпаки – тодішній президент прагнув цього і розглядав можливість інтеграції "на прийнятних для країни умовах".
Україна ставила перед собою задачу, і зараз ставить, вступ до ЄС. Повторюю, це законний вибір України – як вибудовувати свої міжнародні відносини, як забезпечувати свої інтереси в області економіки…
– додав очільник Кремля.
Водночас Путін наголосив, що питання безпеки – це "зовсім інша справа". За його словами, президент Віктор Янукович і його команда виступали проти вступу України до НАТО, це також безпосередньо зачіпало довгострокові інтереси Москви у сфері безпеки.
Чому Янукович знову з'явився в інфопросторі?
- Нещодавно Віктор Янукович вперше за тривалий час з'явився в медіа. У своєму зверненні він переконував, що буцімто хотів співпрацювати з Європою, але там "поводилися некоректно". Європейці нібито говорили зверхньо та не розуміли всіх економічних моментів.
- Натомість членство в НАТО експрезидент назвав "дорогою до громадянської війни". Він додав, що завжди був противником Альянсу та натякнув, що ситуація зі вступом в ЄС нібито призвела до нападу Росії у 2022 році.
- На несподівану появу Януковича в медіапросторі відреагував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, це спроба втрутитись у внутрішньополітичний порядок в Україні, додати трендів.