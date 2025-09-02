Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в ефірі 24 Каналу, чому Янукович саме зараз з'явився зі своїми заявами. Він пояснив, який у цьому задум Росії.
Як Росія намагається вплинути на внутрішні процеси в Україні?
Подоляк зазначив, що це спроба втрутитись у внутрішньополітичний порядок в Україні, додати трендів. Росія як ніколи не розуміла Україну, так і не розуміє, тому робить ставку завжди то на Віктора Медведчука, то на Януковича, то на інших подібних персонажів, яких для нас на сьогодні в політичному сенсі немає.
Для мене дивно, що всі в Україні почали тегати це відео, тому що він (Янукович – 24 Канал) не впливає на жодні процеси. Він не має ніякої цінності навіть в Росії. Проте вона, не розуміючи Україну, шукає будь-які шляхи для того, щоб повпливати на потенційний внутрішній конкурентний політичний процес,
– пояснив радник глави ОПУ.
Якби Росія розуміла Україну, то, на його думку, не було б війни, а були б зовсім інші відносини. Також українцям було б складніше воювати, якби Росія була розумною. Вона воює кількістю, а не якістю, ненавистю, емоцією, а не розумом.
Якщо це можна говорити щодо війни, нам певною мірою пощастило, що наш опонент трохи недолугий, а з іншого – не пощастило, адже він має велику кількість ресурсів, зокрема, фінансових. Ба більше, він цей ресурс ще й отримує з глобального ринку,
– підкреслив Михайло Подоляк.
Тому маємо спокійно перегорнути цю сторінку, як перегорнули її у 2014 році. На жаль, не до кінця її перегорнули у 2004 – 2005 роках, і справа Януковича, і взагалі конструкції, яка була побудована через "Партію регіонів", залишилась тоді не закритою.
Зверніть увагу! Після "перемоги" Януковича на президентських виборах 2004 року, прихильники Віктора Ющенка вийшли на протести і відбулась Помаранчева революція. Після повторного голосування він переміг і став президентом України. Проте на виборах у 2010 році Янукович набрав більшість голосів та зайняв президентське крісло до 2014 року, коли відбулась Революція Гідності.
"Однак у 2014 році, на жаль, це було зробити складніше. І досі ця сторінка не перегорнута. Йдеться не про Януковича, а про залишки "Партії регіонів", – пояснив він.
Проте, Подоляк додав, що як тільки це все закінчиться, українці взагалі забудуть про існування таких персонажів.
Про що і навіщо сказав Янукович?
- Президент-втікач у своєму зверненні заявив, що, мовляв, "цілеспрямовано працював над зближенням України та ЄС". Проте європейські партнери ставилися зверхньо та не розуміли економічної ситуації в українській державі на той час. Янукович наголосив, що виступав проти членства України до НАТО, адже, на його думку, це "прямий шлях до громадянської війни".
- Також в Інституті вивчення війни (ISW) припустили, з чим пов'язана несподівана поява Януковича. Аналітики вважають, що Росія, можливо, показала його саме для того, щоб активізувати наратив про нібито нелегітимність української влади.
- Звернення з'явилось саме тоді, коли Володимир Путін виступав на саміті ШОС. Зроблено це було імовірно, щоб легітимізувати вимогу росіян щодо зміни влади в Україні.
- Росія, як припускають в ISW, може висувати умови, стверджуючи, що Янукович буцімто є легітимним українським лідером, а не президент України Володимир Зеленський. Проте аналітики наголошують, що така позиція не витримує критики, адже Янукович втік з України після Революції Гідності, а потім відбулись демократичні вибори.
- У відповідь на заяви Януковича мережа вибухнула мемами. Зокрема, вони висміюють його неприродно білосніжну усмішку.