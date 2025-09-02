Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в ефірі 24 Каналу, чому Янукович саме зараз з'явився зі своїми заявами. Він пояснив, який у цьому задум Росії.

Читайте також Путін назвав "єдину ціль" Росії у війні та зробив заяву щодо членства України в ЄС та НАТО

Як Росія намагається вплинути на внутрішні процеси в Україні?

Подоляк зазначив, що це спроба втрутитись у внутрішньополітичний порядок в Україні, додати трендів. Росія як ніколи не розуміла Україну, так і не розуміє, тому робить ставку завжди то на Віктора Медведчука, то на Януковича, то на інших подібних персонажів, яких для нас на сьогодні в політичному сенсі немає.

Для мене дивно, що всі в Україні почали тегати це відео, тому що він (Янукович – 24 Канал) не впливає на жодні процеси. Він не має ніякої цінності навіть в Росії. Проте вона, не розуміючи Україну, шукає будь-які шляхи для того, щоб повпливати на потенційний внутрішній конкурентний політичний процес,

– пояснив радник глави ОПУ.

Якби Росія розуміла Україну, то, на його думку, не було б війни, а були б зовсім інші відносини. Також українцям було б складніше воювати, якби Росія була розумною. Вона воює кількістю, а не якістю, ненавистю, емоцією, а не розумом.

Якщо це можна говорити щодо війни, нам певною мірою пощастило, що наш опонент трохи недолугий, а з іншого – не пощастило, адже він має велику кількість ресурсів, зокрема, фінансових. Ба більше, він цей ресурс ще й отримує з глобального ринку,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Тому маємо спокійно перегорнути цю сторінку, як перегорнули її у 2014 році. На жаль, не до кінця її перегорнули у 2004 – 2005 роках, і справа Януковича, і взагалі конструкції, яка була побудована через "Партію регіонів", залишилась тоді не закритою.

Зверніть увагу! Після "перемоги" Януковича на президентських виборах 2004 року, прихильники Віктора Ющенка вийшли на протести і відбулась Помаранчева революція. Після повторного голосування він переміг і став президентом України. Проте на виборах у 2010 році Янукович набрав більшість голосів та зайняв президентське крісло до 2014 року, коли відбулась Революція Гідності.

"Однак у 2014 році, на жаль, це було зробити складніше. І досі ця сторінка не перегорнута. Йдеться не про Януковича, а про залишки "Партії регіонів", – пояснив він.

Проте, Подоляк додав, що як тільки це все закінчиться, українці взагалі забудуть про існування таких персонажів.

Про що і навіщо сказав Янукович?