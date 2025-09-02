Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Для чого Януковича змусили зробити заяву?

Так, на думку аналітиків, Кремль, ймовірно, приурочив публікацію відеозвернення Януковича до промови Путіна в ШОС, щоб надати легітимності вимозі про зміну режиму в Україні.

Коли відео було знято – невідомо. Проте Віктор Янукович почав своє звернення з заяви про те, що Путін "абсолютно правий". Оскільки це пролунало на тлі заяви Путіна на саміті ШОС, ISW припускає, що це була навмисна інсценізація.

Кремль може ставити умови, щоб стверджувати, що Янукович є легітимним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський,

– вказують аналітики.

Однак такі твердження є хибними, оскільки Янукович втік з України за власним бажанням після Революції Гідності, і з того часу в Україні відбулося кілька демократичних виборів.

Зверніть увагу! 31 серпня – 1 вересня у місті Тяньцзінь відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). За словами аналітиків, Путін використає цей захід, аби узгодити із Сі Цзіньпіном позицію щодо війни в Україні на тлі спроб США домогтися її завершення.

Що відомо про звернення Януковича?