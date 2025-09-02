Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Для чего Януковича заставили сделать заявление?
Так, по мнению аналитиков, Кремль, вероятно, приурочил публикацию видеообращения Януковича к речи Путина в ШОС, чтобы придать легитимности требованию о смене режима в Украине.
Когда видео было снято – неизвестно. Однако Виктор Янукович начал свое обращение с заявления о том, что Путин "абсолютно прав". Поскольку это прозвучало на фоне заявления Путина на саммите ШОС, ISW предполагает, что это была намеренная инсценировка.
Кремль может ставить условия, чтобы утверждать, что Янукович является легитимным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский,
– указывают аналитики.
Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович сбежал из Украины по собственному желанию после Революции Достоинства, и с тех пор в Украине состоялось несколько демократических выборов.
Обратите внимание! 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзинь состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам аналитиков, Путин использует это мероприятие, чтобы согласовать с Си Цзиньпином позицию относительно войны в Украине на фоне попыток США добиться ее завершения.
Что известно об обращении Януковича?
Виктор Янукович заявил, что "целенаправленно работал над сближением Украины и ЕС", но европейцы вели себя некорректно. В то же время он всегда выступал против вступления Украины в НАТО, поскольку это "прямая дорога к гражданской войне".
Причиной нынешней "ситуации" – то есть войны в Украине, – по мнению Януковича, являются попытки Запада втянуть Украину в Альянс.
Интересно, что это было первое появление Януковича в СМИ с июля 2022 года, когда президент-беглец призвал украинцев сдаться России.
Политолог Валентин Гладких считает, что каждое появление Януковича свидетельствует о кризисе жанра у Кремля. Если Москва действительно считает его своим "джокером", то это лишь демонстрирует отсутствие в России более сильных политических фигур. Янукович давно потерял свое влияние.