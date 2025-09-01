В то же время Янукович всегда был противником вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Какие заявления сделал Янукович?

Янукович заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины и ЕС", но европейцы вели себя некорректно. Они якобы не понимали экономической ситуации и были высокомерны.

В то же время он заявил, что всегда был убежденным противником вступления Украины в НАТО, поскольку это "прямая дорога к гражданской войне".

Сегодня Путин также говорил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО якобы является одной из причин нынешней ситуации.

Как сейчас живет Янукович в России?