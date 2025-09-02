Водночас Росія не проти членства України в ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Які заяви озвучив Путін стосовно гарантій безпеки Україні?

Путін назвав "єдину ціль" Росії в Україні – "захистити свої інтереси". Також він заявив, що нібито зовсім не проти вступу України в ЄС.

Кремлівський диктатор також заявив, що консенсус по забезпеченню гарантій безпеки України можна знайти. Але, за його словами, "безпека України не може бути забезпечена за рахунок безпеки інших країн, зокрема за рахунок Росії". Путін вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО. Це Росія вважає "неприйнятним".

Путін заявив, що Росія продовжуватиме бити по енергоінфраструктурі України