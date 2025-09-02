В то же время Россия не против членства Украины в ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Какие заявления озвучил Путин относительно гарантий безопасности Украине?

Путин назвал "единственную цель" России в Украине – "защитить свои интересы". Также он заявил, что якобы совсем не против вступления Украины в ЕС.

Кремлевский диктатор также заявил, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины можно найти. Но, по его словам, "безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет России". Путин считает, что Украина не должна вступать в НАТО. Это Россия считает "неприемлемым".

Путин заявил, что Россия будет продолжать бить по энергоинфраструктуре Украины